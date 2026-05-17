En el marco del 61° Congreso General Ordinario de Delegados de UTHGRA, celebrado la semana pasada en Mar del Plata, se anunció una reestructuración clave para las negociaciones colectivas del gremio con la creación de un nuevo Consejo Paritario Federal, en el que la ciudad estará representada por primera vez a partir de la figura de Pablo Santín, titular del sindicato a nivel local: “Vamos a estar al frente de todas las negociaciones paritarias de ahora en adelante”, destacó el dirigente.

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Esta medida, impulsada por la conducción nacional a cargo de Luis Barrionuevo, busca romper con el esquema tradicional centralizado para otorgar un rol protagónico a las delegaciones del interior del país. Por primera vez en la historia del sindicato, Mar del Plata contará con una representación directa en la mesa paritaria nacional, compartiendo ese espacio federal junto a representantes de Córdoba, Bariloche y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, Santín, explicó que la conformación de este Consejo Paritario Federal responde a una decisión directa de Luis Barrionuevo para modificar el sistema con el que se venía trabajando. Según señaló el dirigente en diálogo con El Marplatense, los paritarios nacionales siempre han sido designados por el Consejo Directivo y, durante los últimos años, el equipo estuvo integrado de manera fija por dirigentes del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, para esta nueva etapa, el liderazgo del gremio optó por una estructura más inclusiva: “Luis decidió formar un equipo paritario que sea federal, que sea del interior, que vayamos y que llevemos las problemáticas del interior”, destacó.

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Respecto al alcance que tendrá este nuevo espacio, el líder sindical detalló que los nuevos representantes estarán al frente de todas las discusiones de los cinco convenios colectivos del sector, abarcando de esta manera toda la negociación salarial a nivel nacional. Entre estas mesas de discusión, Santín hizo especial énfasis en las paritarias de la paritaria madre de la actividad: “Vamos a estar al frente de todas las negociaciones paritarias de ahora en adelante de los cinco convenios colectivos, entre esos el convenio colectivo madre, que es el de todos los gastronómicos, los hoteleros, que es el de Fegra”.

De esta manera, el nuevo cuerpo paritario asumirá la enorme responsabilidad de encauzar los salarios “a lo largo y a lo ancho” del país.

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Santín también profundizó en los objetivos y la impronta que buscará reflejar esta nueva conducción en las mesas de diálogo con el sector empresarial. Manifestó que la intención detrás de este recambio es lograr que el consejo adopte una postura firme y renovada frente a las patronales. El objetivo es que el cuerpo de delegados “sea un poco más aguerrido, pelee mejores paritarias, mejores acuerdos, que vaya con los problemas reales de los compañeros del interior y una mirada distinta de negociar”.

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Para el dirigente, este giro federal generará un impacto sumamente favorable para la masa de trabajadores, debido a que cualquier acuerdo salarial alcanzado impactará de manera inmediata en cada rincón de la Argentina.

Finalmente, el titular de la seccional local no ocultó la trascendencia que este nombramiento histórico tiene para la ciudad y para la seccional de UTHGRA que conduce, manifestando que reciben la noticia con alegría, pero con un firme sentido del deber. De cara al futuro inmediato, anticipó que la agenda gremial requerirá un gran esfuerzo de gestión frente al nuevo escenario político y económico.

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“Ahora se van a venir tiempos de muchísimo trabajo donde vamos a tener que laburar mucho adaptándonos a la nueva modernización laboral, cuidando, defendiendo los derechos de los trabajadores, y tratando de pelear las paritarias para que cada compañero nuestro tenga sueldos más dignos”, expresó.