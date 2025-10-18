La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Mar del Plata avanza con la construcción de su nueva sede sindical, un edificio de 13 pisos que promete convertirse en una de las obras gremiales más imponentes y modernas de la ciudad.

Ubicada en avenida Luro al 3800, la futura sede contará con instalaciones de última generación, consultorios médicos totalmente equipados, un centro de formación profesional y espacios amplios que concentrarán los servicios del gremio y de la obra social, con el objetivo de brindar una atención integral y de calidad a los afiliados del sector hotelero y gastronómico.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos: “Estamos realmente muy contentos. La obra avanza y cada semana se nota el progreso. Falta cada vez menos para ver hecho realidad este sueño”.

El proyecto, que cuenta con el respaldo del secretario general nacional de UTHGRA, Luis Barrionuevo, busca consolidar un espacio sindical moderno, funcional y al servicio de las familias trabajadoras. En el frente de la obra puede leerse un cartel que resume el espíritu del proyecto: “Aquí se construye el futuro”.

“Esto significa más médicos, más servicios y mejor atención. Queremos brindar una calidad de atención superior a nuestras familias hoteleras y gastronómicas”, explicó Santín.

El edificio incluirá además un centro de kinesiología y rehabilitación, junto con áreas de capacitación orientadas al perfeccionamiento profesional de los trabajadores del sector.

“La capacitación ocupa un lugar prioritario en nuestra gestión. Apostamos a que cada trabajador pueda crecer y formarse en un entorno moderno y digno, con los mejores profesionales. También apuntamos a mejorar de manera integral todo el servicio de la obra social”, añadió el dirigente.

La obra es ejecutada en conjunto con la empresa IMASA, que coordina diariamente las tareas de una importante cantidad de obreros de la construcción. Según estiman desde el gremio, la inauguración podría concretarse el próximo año.

“UTHGRA Mar del Plata sigue creciendo. Estamos construyendo una sede modelo, la más grande y moderna de un sindicato en la ciudad, y esto refleja también el gran trabajo en equipo que venimos realizando junto a la conducción nacional”, concluyó Santín.