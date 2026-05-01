Más de 250 alumnos egresaron de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTHGRA Mar del Plata durante una ceremonia realizada en el Teatro Payró, con la participación de autoridades gremiales, docentes y familiares.

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El acto destacó el esfuerzo de jóvenes y adultos que finalizaron durante el ciclo 2025 distintas instancias de formación profesional orientadas a la inserción laboral en el sector hotelero y gastronómico.

Recibieron sus certificados quienes completaron carreras y cursos de chef, barman, panadero, organizador de eventos, recepcionista y conserje de hotel, limpieza institucional, manipulación de alimentos, elaboración de alfajores regionales y de pastas.

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Participaron del evento representantes de UTHGRA, autoridades educativas y el equipo directivo y docente que acompañó el proceso formativo de los estudiantes.

La directora de la Escuela de Hotelería y Gastronomía de UTHGRA, Graciela Efron, expresó que “es un gran orgullo para este equipo hacer entrega de los certificados a la promoción N°46 de nuestra Escuela”. Además, señaló: “Adquirieron técnicas e incorporaron herramientas muy valiosas, y hoy están preparados para desempeñarse en la hotelería y la gastronomía”.

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Desde la conducción de UTHGRA Mar del Plata, encabezada por el secretario general Pablo Santín, remarcaron que la formación profesional es “un pilar fundamental” de la gestión “desde el primer día”, y destacaron que en los últimos años “se fortaleció y se mejoró la oferta y la calidad” de las propuestas educativas.

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Durante la ceremonia también se vivieron momentos emotivos, como la distinción a Ariel Mamani, alumno de la institución desde 2011, y el reconocimiento a los docentes Alberto “Beto” Schwam y Viviana Villareal, quienes se jubilaron recientemente tras una extensa trayectoria.