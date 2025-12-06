El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, firmó un convenio de colaboración y relaciones laborales con Hard Rock Café, que abrirá sus puertas este domingo en Güemes y Avellaneda. El acuerdo garantiza trabajo registrado para al menos 85 trabajadores, además de incluir instancias de capacitación profesional, con proyección a seguir ampliándose.

El anuncio se formalizó en el marco del Convenio Colectivo 389/04, tras la firma del acuerdo entre UTHGRA Mar del Plata y la empresa. En ese marco, Santín subrayó la importancia de este paso para Mar del Plata y “para toda la familia hotelera y gastronómica”.

“Es una alegría poder anunciar la firma de este acuerdo con Hard Rock Café en Mar del Plata, un paso fundamental para seguir impulsando el trabajo registrado y el crecimiento de nuestra actividad”, expresó el dirigente, quien remarcó que el objetivo principal es seguir generando empleo genuino.

El convenio también contempla un programa de formación profesional destinado a la capacitación del personal, en pos de “seguir fortaleciendo habilidades y generando nuevas oportunidades de desarrollo”, indicó Santín.

“Celebramos la llegada de Hard Rock Café a Mar del Plata antes de la temporada y sobre todo la incorporación de 85 nuevos trabajadores que se suman a esta prestigiosa firma de sello internacional. Y este convenio en particular representa un importante avance para Mar del Plata y un orgullo para toda la familia hotelera y gastronómica, que crece gracias al trabajo constante”, completó el secretario general.

