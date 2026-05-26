El fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo dejó en Mar del Plata un movimiento turístico moderado, con niveles de ocupación hotelera que rondaron el 50% y un consumo “muy medido”, principalmente en el sector gastronómico, según evaluaron desde UTHGRA Mar del Plata.

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Desde el gremio indicaron que las reservas ya se proyectaban en esos valores desde el inicio del fin de semana y, si bien las condiciones climáticas acompañaron, muchos establecimientos incluso se ubicaron por debajo de ese porcentaje. De todas formas, el balance resultó algo más favorable que el registrado durante el fin de semana largo del 1° de Mayo, cuando la ocupación apenas había alcanzado el 40%.

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, sostuvo que “las escapadas cortas siguen siendo muy importantes para sostener la actividad turística durante la temporada baja”, aunque remarcó que el principal problema continúa siendo la baja capacidad de consumo de los visitantes. “El consumo sigue en niveles mucho más bajos que otros años, como una consecuencia directa de la situación económica y el poder adquisitivo planchado de millones de argentinos”, afirmó.

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En ese sentido, explicó que en los últimos fines de semana largos se observa un perfil de turista “mucho más cuidadoso” con los gastos, situación que impacta de forma directa en la hotelería y, sobre todo, en la gastronomía. “Este fin de semana se vio algo de movimiento y eso es positivo, pero el consumo está en un nivel muy bajo y eso repercute en muchos sectores que trabajan con el turismo”, señaló.

A nivel nacional, el fin de semana largo movilizó a más de 1,4 millones de turistas en distintos destinos del país. En el caso de Mar del Plata, desde el sindicato también valoraron la importancia de la agenda cultural, gastronómica y recreativa impulsada en la ciudad para atraer visitantes durante la temporada baja.

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Por último, Santín remarcó la necesidad de reforzar las políticas de promoción turística de cara a los próximos meses, especialmente pensando en la temporada invernal y las vacaciones de invierno. El próximo fin de semana largo será del 13 al 15 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, aunque coincidirá con el Mundial de Fútbol 2026. “Mar del Plata tiene un potencial turístico enorme durante todo el año y es fundamental seguir acompañando a sectores que generan trabajo y movimiento económico en la ciudad”, concluyó.