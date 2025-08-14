La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional Mar del Plata manifestó su rechazo a la medida propuesta por el presidente del Consorcio Portuario Regional, que busca restringir el tránsito de vehículos de transporte de pasajeros en la zona portuaria de la ciudad.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Maximiliano Escriba, y el secretario adjunto, Gastón Urrutia, el gremio advirtió que esta decisión “perjudica de forma manifiesta tanto a los operadores del sistema de transporte como a los trabajadores y usuarios del transporte público, además de afectar al movimiento turístico y, por ende, a comerciantes y vecinos en general”.

Desde la UTA remarcaron que la medida implicaría eliminar la cabecera de descanso de un extenso recorrido, lo que impactaría negativamente en la operatividad del servicio. En ese sentido, reclamaron la “urgente convocatoria a una mesa de trabajo” para consensuar acciones que no perjudiquen a los trabajadores.

