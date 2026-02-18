Este jueves finalmente no habrá colectivos en Mar del Plata, tras la confirmación de la UTA local de que adherirán al paro general convocado por la CGT en el contexto del debate legislativo por la Reforma Laboral.

A través de un comunicado, desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Mar del Plata se confirmó que el paro se hará efectivo desde las 00:00 del jueves y afectará a las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Azul, Tandil, Partido de la Costa y Olavarría.

En el texto, señalaron que se pronuncian firmemente “en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral” y agregaron que “el escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral”.

Ante esta situación crítica, desde UTA señalaron que ratifican su postura a través de “una medida legítima de defensa colectiva”, entendiendo que la acción “no responde a intereses sectoriales ni coyunturales”, sino al mandato histórico de proteger el bienestar de quienes garantizan el transporte en todo el territorio nacional “frente a políticas de ajuste que pretenden ser permanentes”.

