Tres personas fueron aprehendidas este miércoles en el barrio Constitución de Mar del Plata, acusadas de usurpar una vivienda ubicada sobre calle Liniers al 400, en jurisdicción de la Comisaría Primera.

Ads

Puede interesarte

El operativo fue realizado por personal del Comando de Patrullas luego de que un hombre de 49 años denunciara que desconocidos habían ingresado a una propiedad perteneciente a su padre fallecido, actualmente en trámite sucesorio.

Según indicó el denunciante, al llegar al lugar observó una puerta de madera violentada y sospechó que el inmueble estaba siendo ocupado ilegalmente, por lo que solicitó presencia policial.

Ads

Con autorización del propietario, los efectivos ingresaron a la vivienda y encontraron en el interior a dos hombres de 45 y 48 años y una mujer de 38, quienes se habían instalado con colchones y otros elementos para permanecer en el lugar. Fuentes policiales señalaron que las tres personas se encontraban en situación de calle.

Tras el procedimiento tomó intervención la UFIJE de Flagrancia, a cargo del fiscal Arévalo, quien dispuso la formación de una causa por el delito de “usurpación de propiedad”, además de las actuaciones de rigor y el traslado de los aprehendidos a las unidades penitenciarias correspondientes.

Ads