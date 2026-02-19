Úrsula Corberó compartió la primera foto del Chino Darín con su hijo Dante
Úrsula Corberó publicó la primera imagen del Chino Darín junto a su hijo Dante y enterneció a sus seguidores. La foto muestra un momento íntimo de la pareja con el recién nacido, que llegó al mundo el 9 de febrero en Barcelona.
La actriz española acompañó la imagen con un mensaje simple y emotivo, y rápidamente la publicación se llenó de comentarios y felicitaciones. La pareja, que mantiene una relación desde hace varios años, había llevado el embarazo con bajo perfil.
Dante es el primer hijo de ambos y su nacimiento fue confirmado días atrás por la familia Darín. Ahora, con esta imagen, compartieron públicamente uno de los momentos más importantes de sus vidas.
