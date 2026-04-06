Úrsula Corberó compartió recientemente las imágenes más dulces de su nueva vida como mamá de Dante, quien nació el pasado 9 de febrero de 2026 en Barcelona.

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Tras semanas de mucha discreción, la actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con un álbum muy especial que muestra la intimidad de su hogar y los primeros días del pequeño.



Recordemos que Úrsula fue mamá por primera vez junto al actor Argentino Chino Darín con quién está en pareja hace varios años.

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