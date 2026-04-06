Úrsula Corberó compartió imágenes junto a su hijo Dante
La actriz Española mostró cómo son sus días como madre
Úrsula Corberó compartió recientemente las imágenes más dulces de su nueva vida como mamá de Dante, quien nació el pasado 9 de febrero de 2026 en Barcelona.
Tras semanas de mucha discreción, la actriz sorprendió a sus seguidores en Instagram con un álbum muy especial que muestra la intimidad de su hogar y los primeros días del pequeño.
Recordemos que Úrsula fue mamá por primera vez junto al actor Argentino Chino Darín con quién está en pareja hace varios años.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión