El secretario de UOCRA Mar del Plata, César Trujillo, brindó un panorama del presente del sector en la ciudad. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde la obra pública sufrió una fuerte paralización, afirmó que en la ciudad “hay trabajo sostenido” aunque reconoció que “los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes”.

“Mar del Plata es como una isla. Nosotros acá tenemos laburo, pero la problemática central es salarial. Vestirse, comer, mandar a los chicos a la escuela o comprar medicamentos es cada vez más difícil para los trabajadores”, explicó.

Consultado sobre el costo de los materiales, Trujillo señaló que la UOCRA no regula precios, pero advirtió que “los valores se mantienen muy altos desde la última devaluación” y que los incrementos parecen no tener freno.

En cuanto a las expectativas para lo que resta del año, destacó que hay proyectos en marcha como la remodelación de la Rambla, con trabajos en la Plaza Almirante Brown, el Hotel Provincial y el Casino, la modernización del Estadio Minella, la construcción de torres en Juan B. Justo y Edison, además de desarrollos en countries y barrios privados de la zona. “Estamos a contrarreloj con varias obras que esperan ser inauguradas en diciembre”, sostuvo.

Trujillo también mencionó que en la ciudad se están ejecutando obras clave de la Provincia, como la Ruta 11 entre Mar Chiquita y Villa Gesell, y la ampliación del Hospital Materno Infantil. Además, resaltó la importancia de proyectos de gran envergadura como los edificio Cesar Pelli, diseñados por un arquitecto de prestigio internacional.

“Hay buena perspectiva y estamos trabajando. La construcción en Mar del Plata sigue siendo motor de desarrollo, pero necesitamos que los salarios acompañen para que los trabajadores puedan vivir con dignidad”, concluyó.