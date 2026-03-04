La medida de fuerza, convocada por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), será desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, y se enmarca en un contexto de protestas crecientes en el sector universitario.

Según denunciaron desde ADUM, la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios docentes alcanza aproximadamente 55 % desde 2023, mientras que las autoridades ofrecen apenas un aumento parcial que no garantiza recomposición salarial para lo que resta de 2026.

Además, el gremio advirtió que en la reciente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la Secretaría de Educación habría planteado un incremento del “0 %”, una oferta que, a juicio de los sindicalistas, profundiza la precarización de las condiciones laborales.

La semana de paro también se inscribe en el rechazo al proyecto oficial que busca modificar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada en 2025, y que está pensada para garantizar partidas específicas para salarios, investigación, becas e infraestructura.

Desde ADUM señalaron que la administración nacional no está cumpliendo con la implementación de esa ley y que la discusión se trasladó a la Justicia Federal, donde 50 universidades nacionales presentaron un recurso de amparo exigiendo su aplicación efectiva.

El rechazo a la modificación del marco legal y a la falta de cumplimiento de los acuerdos también generó críticas hacia algunos legisladores que años atrás habían votado a favor de la recuperación del presupuesto universitario, pero que ahora, según el gremio, se acercan al Gobierno acompañando reformas que consideran regresivas.

Más allá de la semana de paro oficializada, las autoridades sindicales advirtieron que podrían llevar adelante medidas más extensas si no se logra una respuesta. Entre las alternativas contempladas están paros escalonados por mes, con una semana de huelga creciente (dos en abril, tres en mayo), e incluso la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado a partir del mismo 16 de marzo.

La decisión se suma a un clima de movilización definido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que en su reciente plenario ratificó la sesión permanente y la continuidad del plan de lucha ante la postura del Gobierno sobre la Ley de Financiamiento Universitario.