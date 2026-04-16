El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los principales gremios docentes y nodocentes difundieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre la crisis del sistema universitario y científico, denunciando caída presupuestaria, pérdida salarial y falta de respuestas del Gobierno nacional, bajo el título Sin ley de financiamiento la universidad pública y la ciencia nacional agonizan.

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El pronunciamiento se dio en el marco de una jornada federal de 24 horas de “universidad pública abierta”, en la que instituciones de todo el país realizaron actividades académicas, científicas y de extensión. Según indicaron, la iniciativa permitió mostrar “el potencial extraordinario del sistema universitario público”, pero también alertar que ese desarrollo está en riesgo sin medidas urgentes.

Uno de los datos centrales del documento es la caída del 45,6% en las transferencias a las universidades desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad”, señalaron, y advirtieron que la situación impacta en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales.

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En relación con los salarios, afirmaron: “Sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, y calificaron como “angustiante e injusta” la situación de docentes y trabajadores nodocentes. También reclamaron la actualización de los programas de becas estudiantiles.

El texto subraya además la existencia de un fallo judicial que ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario N°27.795, que contemplan mejoras salariales y recursos para el sistema. Sin embargo, denunciaron que el Gobierno “mira hacia otro lado” y no cumple con lo establecido por la norma sancionada por el Congreso.

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Frente a este escenario, las organizaciones informaron que notificaron a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional.

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Asimismo, advirtieron que, de no haber respuestas en el corto plazo, avanzarán con nuevas medidas de protesta, incluyendo movilizaciones en todo el país durante la primera quincena de mayo en defensa de la educación pública y la ciencia.

El documento concluye con una fuerte apelación al valor del sistema universitario argentino, al que define como una “herramienta de movilidad social ascendente extraordinaria” y un pilar del desarrollo nacional: “La nación argentina es su universidad pública”.

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Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar