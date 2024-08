Los tiempos para llegar a un acuerdo en la paritaria de los docentes universitarios se acortan y según expresó el rector de la Universidad Nacional de Mardel Plata (UNMdP), Alfredo Lazzeretti, los distintos sectores gremiales “discuten la posibilidad de tomar medidas en la semana del lunes 12 de agosto”, aunque están a la espera de una propuesta “racional” del Gobierno. Que no inicie el segundo cuatrimestre está cada vez más cerca.

En principio, Lazzereti realizó una cronología del conflicto que inició junto al Gobierno de Javier Milei, donde recordó: “Cuando comenzó el año, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por todas las universidades del país, manifestamos una profunda preocupación por un conjunto de aspectos, como los gastos de funcionamiento, los salarios, la parálisis del sistema de ciencia y tecnología que nos afecta directamente a las universidades, los montos de las becas estudiantiles que habían quedado atrasados y las obras frenadas”.

Entonces, comentó que tal situación dio origen a la marcha federal universitaria del 23 de abril, donde tuvieron un “respaldo multitudinario” de la ciudadanía y lograron resolver uno de los problemas, que fue la actualización de los gastos de funcionamiento. “Eso se logró, se está pagando y fue un paso hacia adelate”, indicó.

Sin embargo, el rector de la UNMdP señaló que en el plano salarial “la resolución fue parcial; hubo aumentos decididos unilateralmente por el Poder Ejecutivo, incluso aumentos que están por debajo de otros que recibieron empleados del Estado, lo que generó que la pérdida del poder adquisitvo de los docentes y no docentes sea de entre un 40 y 50 por ciento”.

En ese contexto, durante el primer cuatrimestre tomaron medidas de fuerza y sin la respuesta deseada, en este momento hay sectores gremiales de distintas universidades que “discuten acerca de la posibilidad de tomar una medida de fuerza en la semana del lunes 12 al viernes 16”, aunque todavía esperan una propuesta “racional” del Gobierno, según contó Lazzeretti.

Marcha del 23 de abril, un antes y un después

Y por el lado del impacto de la masiva movilización del 23 de abril, consideró que “fue importante en la historia de la construcción del sistema de universidades públicas en lo que refiere a su capacidad de movilidad social, su no arancelamiento y al prestigio que tienen las instituciones en el país”, al mismo tiempo que provocó que el Gobierno trate el conflicto con “más seriedad”.

También valoró el respaldo recibido por senadores y diputados nacionales, quienes “plantearon la necesidad de atender las demandas presupuestarias de las universidades públicas”. Por lo mencionado, es que el referente de la universidad local cree que “el Gobierno decidió bajar el nivel de confrontación con el sistema universitario público, lo que se ve reflejado en que ”ya no se escuchan declaraciones sobre el adoctrinamiento, las auditorías o las barbaridades que se dijeron que carecían de un sustento práctico".

Segundo cuatrimestre, en duda

“Las soluciones en algunos aspectos siguen sin aparecer y si no se concreta, tendremos que volver a hacernos presentes en la agenda nacional para ratificar y persuadir a la población de que el problema está lejos de ser resuelto”, sentenció. Por el momento, analizan no iniciar el segundo cuatrimestre, a no ser que haya un cambio de parecer por parte de las autoridades gubernamentales.