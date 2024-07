Luego de la medida de fuerza realizada por el sector universitario en busca de paritarias y recomposición salaria, desde la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) realizaron encuestas a nivel nacional para determinar el no comienzo de clases post vacaciones de invierno.

En ese sentido, la iniciativa fue realizada en 12 instituciones en total y luego de realizarse la asamblea correspondiente para analizar los resultados, el sector confirmó la realización de la medida, siendo desde el 12 al 16 de agosto.

"La encuesta que realizamos en Mar de Plata fue realizada con ligeras diferencias, en 12 universidades nacionales. En 9 de ellas, el resultado que da en cuanto a la apreciación de medidas de fuerza y demás, es similar a la local, donde las medidas más importantes que se impulsan son tal a la ausencia por parte de respuestas de Nación. La idea es no iniciar las clases", indicó Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM a El Marplatense.

"Hicimos una interpretación entre los sindicatos del Frente Asociaciones de Base, sobre qué significaba eso porque eran muy similares los resultados de esa medida. Del mismo modo que también había un indicio de que teníamos que seguir con medidas de fuerza hasta el inicio del receso de invierno. Eso fue lo que motivó que hiciésemos el paro el día 27, seguido por un ruidazo en conjunto con APU", expresó.

Y sumó que "el resto de las encuestas tienen cuestiones cualitativas y esas indicaron que si bien no es mayoritario, hay docentes a los que se les hace dificultoso llegar a fin de mes y que recortaron gastos. También se vio que hay estudiantes que están en la misma situación o que hacen esfuerzos como venir a la facultad, quedarse muchas horas en la zona, aprovechar el comedor y no volverse para no gastar en colectivos. Algunos hasta cortan algunos de los días de clases porque se les dificulta llegar".

"Hay algunas también en las que son los propios docentes los que tienen una comida por día. Esta medida de fuerza de no inicio de clases, que aparece como contundente en nueve, en Mar del Plata tiene cerca del 60% de las adhesiones, fue interpretada ayer por la asamblea porque para nosotros esto da una aproximación para decidir", dijo el Secretario General.

"Así que la idea fue ponerle fecha a la medida, del 12 al 16 de agosto. Eso significa que tenemos un mes por delante y se anuncia con tiempo. Esto también deja que el Gobierno juegue sus fichas y haga alguna oferta que nos haga cambiar de decisión", siguió.

"Con una inflación que ronda el 120% de diciembre a la actualidad y si a eso le agregamos otras cuestiones como los aumentos que son aproximados a un 50% acumulado, hay una diferencia de 50 puntos o más. Hay sectores que cobraron solo un 4,6% de aumento. Desde que comenzaron las clases, los ayudantes, los que menos cobran, que tienen sueldos de poco menso de $3000 la hora de trabajo, recibieron ese incremento. Es una situación insostenible y por eso estamos motivados a ir por una medida más fuerte que un paro", concluyó Sanllorenti.