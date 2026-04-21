Los gremios nucleados en la CONADU convocaron a una marcha nacional universitaria para el 12 de mayo en Plaza de Mayo y anunciaron un paro de actividades del 27 de abril al 2 de mayo en todas las universidades del país, en el marco del reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La movilización se realizará bajo la consigna Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional, en un contexto de conflicto con el Gobierno nacional por el incumplimiento de la normativa, que además se encuentra judicializada.

En paralelo, las organizaciones confirmaron que avanzarán con otras acciones de visibilización, como la instalación de Carpas por la Universidad y la Soberanía, retomando la histórica “carpa blanca” de fines de la década del 90, con la consigna Milei, cumplí la ley.

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La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó la falta de aplicación de la norma al afirmar: “Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses”, y remarcó que se trata de una ley “votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación”.

En esa línea, agregó: “Ya contamos con fallos de 1era y 2da instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley”.

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El plan de lucha es impulsado por los gremios de base y las federaciones docentes, entre ellas CONADU y CONADU Histórica, y contempla la adhesión de sindicatos universitarios de todo el país.

Fuente: con información de DIB