Este jueves a las 19:00 la Universidad FASTA conmemorará el décimo aniversario de la primera cohorte de graduados de su carrera de Medicina. El encuentro tendrá lugar en el auditorio Emilio Botín (Avellaneda 3341) y reunirá a autoridades, docentes y egresados para celebrar una década de trayectoria académica y profesional.

La conmemoración busca homenajear a quienes integraron la primera camada de médicos formados en Mar del Plata y, al mismo tiempo, poner en valor el camino recorrido por la carrera desde su inicio en 2010. Desde entonces, la propuesta académica se ha caracterizado por un fuerte enfoque humanista, científico y comprometido con las necesidades de la comunidad.

Los primeros graduados de Medicina en la ciudad fueron Marianela Alvarez, Tamara Amadeo, Pedro Ignacio Bove, Ignacio Luis Calzetta, María Cecilia Campos, Antonella Belén Colaneri, Juan Pablo De la Colina, José Luis Derdoy, Solange Francard, Alejandra Noemí Grippaldi, Melissa Evelyn Hidalgo, Iván Inchausti Guazzelli, María Victoria Lanfranconi, Arantxa Lascano Serravalle, María Antonela Nicolo, Lorena Yanina Pérez de Villarreal, Carla Denise Pérez Lay, María Florencia Quevedo, María Agustina Rodríguez, Macarena Rogora, Micaela Ayelén Saint Pierre, Paula Gisele Sorich, Sofía Macarena Sterman y Débora Gisele Zencich.

Para repasar esta década de crecimiento, la actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas, Fernanda Valenzuela, y la ex decana, Julia Elbaba -quien impulsó los primeros años de desarrollo de la carrera- compartieron sus reflexiones sobre los desafíos iniciales, los hitos alcanzados y el impacto de los egresados en el sistema de salud local.

La carrera comenzó a dictarse en 2010, tras un proyecto gestado desde 2005 con el objetivo de abrir Medicina en Mar del Plata. Elbaba recordó el enorme desafío que implicó crear una oferta académica inédita en la ciudad: “Confiábamos en que la medicina marplatense podía formar médicos y que FASTA tenía la experiencia institucional para hacerlo”, señaló. La ex decana destacó además la conformación de un cuerpo docente comprometido con la bioética y el respeto por la vida, así como la confianza de las primeras familias y estudiantes que apostaron por la institución.

Por su parte, Valenzuela describió el presente de la carrera como una etapa de madurez y expansión. Entre los hitos recientes, subrayó la acreditación de seis años otorgada por la CONEAU en 2024, que certifica estándares de calidad nacionales e internacionales, y el fortalecimiento del Centro de Simulación Clínica, clave para el aprendizaje basado en competencias.

“Nuestros graduados se integraron rápidamente al sistema de salud de Mar del Plata y la región, tanto en el ámbito público como privado. Muchos hoy ocupan cargos de responsabilidad”, afirmó, destacando la excelencia y el compromiso social de los egresados.

De cara al futuro, la Facultad proyecta ampliar la infraestructura del Centro de Simulación, fortalecer la investigación y lanzar nuevas ofertas de posgrado. El desafío, según Valenzuela, será mantener el equilibrio entre la sólida formación científica y las competencias humanas, como la empatía y la ética, reafirmando la visión de integrar “ciencia y humanidad”.