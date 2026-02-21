Unión volvió a casa y derrotó 88-71 a Deportivo Viedma
El “celeste” se hizo fuerte en el Polideportivo Islas Malvinas y derrotó con autoridad a Deportivo Viedma, consolidando su buen momento tras una extensa gira como visitante.
En el Polideportivo Islas Malvinas, Unión protagonizó una de esas noches en las que el equipo y su gente se reencuentran. Luego de disputar siete de sus últimos ocho partidos fuera de casa, el conjunto marplatense volvió a sentir el calor de su público y respondió con una actuación convincente.
El equipo dirigido por Aquino atraviesa un buen presente: ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y mostró una evolución sostenida en su rendimiento, especialmente durante la gira. En ese crecimiento fueron clave nombres como Mateo Macrini y Matías Bernardini, quienes elevaron su nivel en los últimos compromisos. A ellos se sumó el tridente conformado por Navarro, Carneglia y Bellozas, que aportó solidez y regularidad para consolidar una base competitiva.
Enfrente estuvo Deportivo Viedma,que llegaba en alza tras encadenar seis victorias consecutivas y buscaba extender su racha positiva. Sin embargo, Unión logró imponer condiciones desde el inicio y se fue al descanso arriba por 41-39, en un primer tiempo parejo y disputado.
En el complemento, el local ajustó su defensa y encontró mayor fluidez en ofensiva para despegar en el marcador y cerrar el partido con autoridad: 88-71 y festejo en casa. Una victoria que reafirma el crecimiento del equipo y fortalece su posición en la recta decisiva de la competencia.
