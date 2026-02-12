Tres partidos fuera de casa

El “Celeste” llega en alza tras hacerse fuerte en el Polideportivo Islas Malvinas, donde superó a Centenario de Venado Tuerto por 86 a 81. Fue un triunfo trabajado ante un rival que venía de imponerse con autoridad frente a Quilmes, lo que realza aún más el valor de la victoria marplatense.

Después de un arranque parejo, el equipo encontró fluidez ofensiva a partir de la circulación de balón y el juego colectivo. Cuando atravesó su momento más delicado con malas decisiones, faltas rápidas y un parcial adverso de 17-5 no perdió la compostura. Con carácter y determinación, reaccionó en el cierre del primer tiempo con acciones individuales de Navarro, Bellozas y Flossi para irse al descanso en ventaja, pese al envión anímico de la visita.

En el complemento, Unión sostuvo la intensidad. La efectividad en el inicio, la capacidad de respuesta ante la adversidad y un cierre más lúcido marcaron la diferencia. La volcada de Carneglia, tras asistencia de Yarza, terminó de inclinar la balanza y el equipo administró mejor las últimas posesiones para asegurar el triunfo. Supo combinar juego colectivo con apariciones individuales en los momentos decisivos.

Ahora, el desafío será ratificar ese crecimiento fuera de casa. Pergamino aparece como un rival de fuerzas similares, por lo que cada detalle puede resultar determinante. Unión buscará hacerse fuerte como visitante y continuar por la senda positiva antes de sus próximos compromisos: el sábado 14 ante Ciclista Juninense y el lunes 16 frente a Pico FC.



