Después de una larga negociación y el deseo de ambas partes de llegar a un acuerdo, Unión se aseguró los servicios del pivot Juan Ignacio Bellozas; una pieza clave para el armado del equipo que competirá en la próxima Liga Argentina.

El jugador que viene de tener una buena temporada en El Talar, fue un objetivo en el mercado de pases que fue trabajando serenamente durante semanas hasta poder confirmar que será parte del plantel para la competencia venidera.

Si bien aún no fue anunciado oficialmente, el club lo hará más adelante pero las condiciones están dadas para que vuelva a vestir la casaca “celeste” con la que ascendió desde la Liga Federal a la segunda categoría del básquet argentino.

En la última temporada jugó 35 partidos en Liga Argentina con un promedio de 22 minutos por juego. Sus números fueron 10.1 puntos, 7.2 rebotes y 1.4 asistencias.

La presencia de Bellozas viene a completar una base importante de jugadores que tiene Juan Aquino y que se completa con el panameño Guillermo Navarro, Mateo Macrini, Álvaro Yarza, Mika Montoya y Matías Carneglia.

Entre las piezas que está buscando en el mercado, irán en búsqueda de un alero más y un pivot suplente para ir completando la idea de lo que pretende para la próxima temporada. El resto lo completarán con fichas propias, algo que suele hacer el equipo marplatense para darle espacio a los jugadores del club y de la ciudad.