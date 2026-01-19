Unión de Mar del Plata comenzará la segunda parte de la Liga Argentina de Básquetbol cuando enfrente esta noche a Racing de Avellaneda, en condición de visitante. Con plantel completo el Celeste partió rumbo a Buenos Aires, donde jugará sus primeros dos partidos del año en el marco de una dura gira de cuatro encuentros fuera de casa.



El equipo que conduce Juan Ramón Aquino visitará a la Academia a partir de las 20:30. En el primer enfrentamiento entre ambos, disputado en noviembre, Unión se llevó la victoria por 80 a 73 en el Polideportivo de Mar del Plata.



Durante la primera mitad de la temporada, Unión jugó 10 de sus primero 15 compromisos en condición de local, sin embargo ahora el fixture le muestra su peor cara: Deberá disputar 11 de los 17 partidos restantes fuera de Mar del Plata.



Hasta el momento el Celeste se mantiene decimotercero en la tabla de posiciones de la Conferencia Sur, con un registro de 5 victorias y 10 derrotas. En cuanto a su nivel ofensivo, se encuentra dentro del promedio de la liga atacando para 78,6 puntos por noche, sin embargo su defensa es la quinta peor del certamen (84,3 ppp). No obstante, los rebotes es un punto fuerte del Quincho con un registro de 36,6 tableros por encuentro (10°).



Matias Carneglia, uno de los baluartes y máximos referentes unionistas, es optimista para lo que se le viene a su equipo. “Las sensaciones para este nuevo arranque son muy buenas. La experiencia de la primera parte nos potencia como equipo a la hora de entrenar”, sostuvo el pivot, al tiempo que agregó: “Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y lo encaramos con mucha ilusión, sabiendo que podemos ganarle a cualquiera”.



En esta temporada, Carneglia es el tercer máximo anotador del equipo con un promedio de 12,9 puntos por partido (58% en dobles, 38% en triples), al tiempo que también tiene una media de 7,3 rebotes y 1,1 tapas en 26,1 minutos.



Después de estos dos primeros partidos (tras Racing enfrenta a Lanús), Unión volverá a Mar del Plata para luego emprender el viaje a La Plata para jugar ante Gimnasia, el domingo 25 del corriente mes, al tiempo que cerrará esta gira cuando visite a El Talar, el martes 27.

