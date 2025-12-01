El Decano revirtió una desventaja de 13 puntos y venció a Unión 76-72 en un final cerrado. Bonfigli y Sánchez, ambos con 17, fueron determinantes. Bellozas fue el goleador del juego con 19. Para el Quincho, fue la octava derrota en diez partidos y culminó un intenso noviembre.

Unión tuvo un inicio sólido, dominando el primer cuarto con el juego interior de Bellozas y Carneglia, sumado a las penetraciones de Yarza, para adelantarse 21-17. La energía desde el banco con los ingresos de Navarro, Montoya y Macrini permitió sostener la intensidad y despegarse nuevamente en el segundo cuarto. Aun así, Pico F.C. ajustó sobre el cierre y recortó la distancia, pero el Celeste logró irse al descanso arriba 42-34.



En el tercer cuarto el visitante encontró respuestas: Sánchez y ocho puntos consecutivos de Mosley achicaron la brecha, aunque Unión sostuvo la ventaja gracias a la firmeza de Bellozas en la pintura y a la decisión de Yarza para atacar a un Mosley condicionado por faltas. El local cerró el período al frente 60-53, entrando al tramo final con margen pero sin margen para relajarse.



Pico F.C. construyó su remontada en el último cuarto, con Bonfigli como abanderado, sumando puntos y liderazgo en momentos claves. Unión perdió claridad ofensiva y el visitante lo aprovechó: con el partido 72-70, Mosley clavó un triple a 55 segundos del final para la primera ventaja del Decano. El Celeste falló en ataque, pero Pico también erró y dejó dos oportunidades. Sin embargo, dos rebotes ofensivos del visitante terminaron sentenciando la historia. Fue 76-72 para Pico FC.





