Se termina 2025 para la Liga Argentina, y Unión lo hará ante su público. Esta noche enfrentará a Lanús, a partir de las 21, en el Polideportivo Islas Malvinas con el objetivo de terminar el año lo más arriba posible.



Unión (5-9) cierra el año calendario en alza, tras haber conseguido tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones. El Quincho llega al duelo de hoy tras derrotar a Deportivo Norte 78-72 con una gran remontada sobre el final, en lo que fue un triunfo muy importante pensando en el objetivo de mantener la categoría.



El entrenador del conjunto marplatense, se refirió al momento del equipo y expresó: “No se nos dieron los resultados al comienzo, pero nunca dejamos de creer. Ganar otra vez sería una gran manera de cerrar el año”.



Enfrente estará un Lanús que hasta al momento permanece octavo en la Conferencia Sur con un registro de 7 victorias e igual cantidad de derrotas. El Granate promedia 82,1 puntos por partido, al tiempo que es la octava mejor defensa de la competencia con 74,6 tantos en contra por noche. Por su parte, los de Juan Manuel Anglese lideran la competencia en rebotes con un promedio de 41,2.



Michale Henry el es máximo anotador de Lanús con 15,9 puntos por partido. El equipo del sur bonaerense viene de caer ante Quilmes (72-64) aunque ofreció mucha resistencia hasta el final del partido, que terminó definiéndose en las últimas posesiones.



El historial entre ambos está igualado a un juego por equipo; ambas victorias se dieron en condición de visitante por la temporada 2023/2024 de la Liga Argentina.

