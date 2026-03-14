El equipo entrerriano cortó una racha de dos derrotas consecutivas y tuvo como figura a Gonzalo Romero, máximo anotador del encuentro con 20 puntos.

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La clave del partido estuvo en la defensa visitante. En el tercer cuarto, los dirigidos por Guastavino limitaron a su rival a solo 9 puntos, lo que les permitió encaminar una victoria contundente.

El juego comenzó muy parejo. La Unión arrancó mejor y consiguió seis puntos consecutivos, pero el local reaccionó rápidamente con una racha de nueve, aprovechando contraataques y un buen movimiento de pelota.

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Con el correr de los minutos, el conjunto entrerriano se acomodó en la cancha y, gracias a los aportes de Nicolás Henriques y Romero, logró cerrar el primer cuarto en ventaja.

En el inicio del segundo período, La Unión continuó creciendo. Provocó varias faltas y fue reiteradas veces a la línea de tiros libres, donde mostró gran efectividad (9 de 10), para sacar una diferencia de 38-28. Aun así, Unión se mantuvo en juego gracias a los triples, anotó tres en ese cuarto y, con buenas defensas consecutivas, logró descontar para irse al descanso 41-34 abajo.

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En el comienzo del tercer cuarto, el conjunto entrerriano volvió a estirar la ventaja (45-34). Con una defensa muy sólida, especialmente sobre el pick and roll, obligó al rival a lanzar incómodo. El Celeste falló ocho tiros consecutivos, y aunque la visita tampoco aprovechó del todo por algunas pérdidas al intentar jugar rápido, mantuvo la intensidad defensiva y llegó a sacar 13 puntos de diferencia (51-38) a falta de 3:30. El período terminó 59-43 a favor de La Unión.

En el último cuarto, el local no encontró respuestas y mostró muy poca efectividad en ataque. La visita dominó con claridad hasta sellar la victoria.

Con esta derrota, Unión deberá visitar el José Martínez el próximo 21 de marzo para disputar el clásico frente a Quilmes. Por su parte, La Unión de Colón mejoró su récord a 19 victorias y 10 derrotas, resultado que lo mantiene en la pelea por finalizar entre los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur.