El dominio de Ciclista fue muy claro durante los primeros veinte minutos de acción, de los que se fue victorioso 47-30. Los dirigidos por Julián Pagura estuvieron realmente certeros de larga distancia, anotando 9 de sus 18 lanzamientos, siendo Tomás Pereyra el líder en ese rubro estadístico con 4/8.

Unión buscó ser profundo desde el arranque, pero después que la visita se acomodara en defensa no le resultó tan sencillo. En contraposición, el conjunto juninense era implacable en ataque merced a sus buenos porcentajes.

Carneglia cortó una sequía unionista de tres minutos sin anotar cuando logró conectar un triple, pero el local seguía sin engranar adelante, y el primer cuarto terminaría 31-20 para Ciclista.

Durante el primer tramo del segundo cuarto, con una zona 2-3 los de Aquino lograron bajar el ritmo de la ofensiva visitante y provocarle cuatro pérdidas. No obstante, Ciclista de a poco fue encarrilando su andar para volver a tomar dominio del partido.

Con buenas acciones de Villa en ambos costados de la cancha (4 puntos, 4 rebotes y 1 recupero) de a poco reencontraron el nivel del primer cuarto, e incluso profundizaron la ventaja hasta hacerla de 47-30.

En el inicio del tercer cuarto Unión saltó a la cancha más aplicado en defensa, pero nuevamente los triples le dieron vida a Ciclista cuando no encontraban los caminos. Aprovechando las pérdidas rivales (4) y un buen pasaje de Montoya, el local comenzó a limar la brecha para ponerse 48-55 con una ráfaga de 10-2. El Quincho logró bajar la distancia a un dígito (51-59), pero Ciclista cerró mejor un segmento esquivo para irse victorioso 62-51.

Si el Celeste mantenía ilusiones de poder revertir el marcador, de a poco fueron apagándose en el inicio del último cuarto cuando Bellozas cometió su quinta falta. Tardó casi cuatro minutos en anotar sus primeros puntos del período (un triple de Bernardini).

Con tres por jugarse, Pereyra clavó su quinto triple de la noche y sentenció el partido. Unión pareció bajar definitivamente los brazos, y a pesar de los esfuerzos finales, se resignó a cosechar una nueva derrota.

