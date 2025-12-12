El dueño de casa comenzó trabado en ataque, obligado a tomar los triples que El Talar le permitía, sin embargo encontró efectividad en las manos de Montoya (2) y Flossi; En defensa le provocó cuatro pérdidas tempranas a su rival, y así metió un parcial de 6-0 para establecer una primera luz de 15-6 con dos escapadas de Bellozas.



Lenadro Genovese pidió minuto, algo que le sentó bien a su equipo, que con una ráfaga de 9-2 logró acercarse en el marcador 15-17. El primer cuarto terminaría 20-15.



El segundo, de bajo nivel, volvería a comenzar con triple de un Montoya encendido (3/4). El Talar no lograba conectar a larga distancia (0/7), y así Unión sacó una máxima de 27-17 tras conversiones de Bellozas (6) y Carneglia.



La primera bomba aurinegra apareció en las manos de Ruiz para que la visita vuelva a tocar la puerta (26-30) mediante un parcial de 7-2 con 3:38 para el entretiempo. No obstante, el Celeste cerró mejor y se fue al descanso largo con ventaja de 35-28.



En la reanudación, el Quincho comenzó a sacarle rédito a la sociedad Bellozas-Flossi: El pivot se posteaba y asistía al base, lo que generaba faltas del rival y espacios. Uno de ellos dejó solo a Yarza para un triple, y luego una escapada del ex Independiente de Tandil puso arriba al local 43-30, que sacaría una máxima de 49-33 con dos triples de Flossi y otro del propio Yarza.



El Talar supo reponerse de su peor momento y volver al juego anotando ocho puntos sin respuestas (52-44), aunque el local no cedió y terminó yéndose al último chico ganando 57-52.



Durante el cuarto período a Unión le costó más contener a El Talar; a pesar de recurrir a una defensa zonal la visita continuó machacando la pintura y se puso a 58-59 con ocho minutos por jugarse.



Pero Unión tuvo resto esta vez. Con un gran triple de Yarza, otra arremetida de Juani Bellozas y dos puntos más de la figura de la noche, el Quincho volvió a tomar una renta de 10 tantos (70-60) , y obligó a Genovese a parar las acciones.



El cierre fue un festival de Yarza, que anotó 13 de sus 25 puntos en el último cuarto para darle un gran triunfo a Unión en su regreso a Mar del Plata.

