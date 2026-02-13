En un duelo caliente por la permanencia en la categoría

El conjunto marplatense, que venía de ganar de local frente a Venado Tuerto, volvió a mostrar carácter en un partido directo por la permanencia y la necesidad imperiosa de sumar.

El encuentro comenzó con dominio del local, que se quedó con el primer cuarto por 21-18. En el segundo parcial, Unión reaccionó y logró tomar una ventaja de cinco puntos, aunque la aparición de Shepherd revitalizó al equipo dirigido por Maffei, que volvió a pasar al frente para irse al descanso arriba 46-40.

Tras el entretiempo, el conjunto conducido por Aquino mostró solidez y personalidad. Con un tercer cuarto intenso y efectivo, logró revertir el marcador y cerró el período 64-62 a su favor, dejando todo abierto para un desenlace vibrante.

En el último cuarto, la templanza y la inteligencia para administrar los tiempos marcaron la diferencia. Unión supo jugar cada posesión con paciencia y carácter para sellar un triunfo fundamental por 88-86, desatando el festejo visitante.

Este fue el primer paso de una gira exigente para el “Celeste”, que deberá mantener la misma intensidad y compromiso para seguir sumando puntos y asegurar su permanencia en la Liga Argentina de Básquet. El próximo compromiso será el sábado frente a Ciclista Juninense, y luego continuará su recorrido en La Pampa ante Pico F.C, en otra prueba clave para sus aspiraciones.

