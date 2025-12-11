El Celeste inicia una serie de tres partidos consecutivos como local para cerrar el año. Unión enfrentará este jueves a El Talar, desde las 21, en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. El equipo de Juan Ramón Aquino llega tras una gira en la que consiguió una buena victoria ante Villa Mitre y cayó frente a Deportivo Viedma, para quedar con récord de 3-9 en la Liga Argentina.

La presencia de Guillermo Navarro está en duda y será evaluada en las horas previas al juego. El base no estuvo en la última presentación de local y es clave en la estructura del cuadro marplatense.

Por su parte, El Talar arriba al encuentro con registro de 5-4, mostrando un inicio de temporada sólido. En su última presentación visitó a Quilmes en el José Martínez, donde cayó por 90-75.

El partido contará con el arbitraje de Guillermo Di Lernia y Florencia Benzer.

