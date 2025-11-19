El partido tuvo un primer cuarto de alto vuelo, con los dos equipos mostrando un juego rápido de pases, en busca de un buen lanzamiento. En ambos costados las parejas de interiores comenzaron a pisar fuerte. Unión prevalecía con Bellozas y Carneglia, aunque fue con dos triples seguidos de Bernaridi que se escapó 10-5.



En Racing, el poderío de su dupla interior era mucho para la defensa Celeste: entre Fuenmayor y Núñez anotaron 17 tantos para contribuir a un parcial de 11-3 con el que la visita pasó al frente 20-15. Sin embargo, los de Aquino se mantuvieron con la muñeca caliente de Bernardini (4 triples), y cerró el primer cuarto abajo solo por tres: 23-26.

Tras el primer descanso, los de Avellaneda empezaron mejor y sacaron una pequeña luz de 29-23, hasta allí la más amplia. Sin embargo, Unión comenzó a ser claro dominador del juego. Surgió la figura de Mika Montoya desde el banco (7 puntos) para que el Quincho estableciera una ráfaga de 14-0 con el que puso el marcador 39-31.



Dos libres del propio juvenil más otros dos de Navarro (6) marcaron la brecha de 43-34, cortada por un triple de Rosende a 1:43 del entretiempo. Racing maquilló el resultado parcial 46-40.



En el inicio del complemento el predominio local continuó gracias al esfuerzo defensivo. Unión le cerró los caminos a la pintura a Racing, y lo obligó a tirar tiros frontales que no quería (0/5) De esta manera, el Quincho estiró la máxima a 53-40.

Pero se equivocaría en ataque, y La Academia encontraba los espacios que no le aparecían, bien capitalizados por Torrens (6). Nuevamente de la mano de su dupla interior empezó a acomodarse en ataque, y con una racha de 11-2 volvió a sentirse en juego (51-55) a 2:30 del final del cuarto, que Unión cerró con 4 puntos sin respuesta 59-51.



El el último chico Thiago Flossi dijo presente con 7 puntos vitales y buena defensa. Los de Boadaz lucharon hasta el final con más empuje que juego, pero se equivocaron mucho (5 pérdidas). Con un doble clave de Bernardini y una tapa de Carneglia, el Celeste se aseguró el partido y su primera victoria de la temporada.

