Los primeros veinte minutos de acción fueron de mucha intensidad, juego y pocas interrupciones. El experimentado Slider comenzó a liderar al conjunto visitante con su conocida muñeca de seda (3/4 en triples), que le dio 11 puntos para que Pergamino se adelantara 14-11 tras superar una ráfaga en contra de 0-7.



Unión rápidamente contestó con otra de 7-0, y pasó al frente 18-14. Desde un principio, el dueño de casa atacó la pintura: Ejecutó 8 de sus 12 lanzamientos y marcó un predominio.



El Celeste salió con todo en el segundo cuarto, sobre todo Varas, cuyo ingreso fue en gran nivel: Convirtió 8 tantos para estirar la racha positiva a 17-2 y sacar una máxima de 30-19. Los de Aquino defendían muy bien la llave, obligando a Pergamino a lanzar de larga distancia, donde llegó a estar 3/13 antes de encestar dos bombas consecutivas.

Un buen ingreso de Shepherd (4 pts) despertó a la visita y se colocó 29-35. No obstante, con un intratable Bernardini (4/5 triples), más una buena acción de Bellozas, Unión sacó una ventaja de 12 (43-31), que llegó a ser de 13 tantos para irse al descanso largo 45-34.



Tras el mismo Pergamino comenzó certero (3/6) pero con 4 pérdidas, las mismas que en todo el primer tiempo. Unión continuó con su muy buena defensa y estiró la brecha a 57-41. Juan Bello fue el jugador más activo del cuarto en la visita (8), y pese al acompañamiento de Gandoy a los de Díaz les costaba mucho encontrar sus tiros, sobre todo con un Slider apagado. Unión continuó agresivo en su aro para escaparse 61-44 (máxima) e irse al último chico 63-51.

Dos triples de Pergamino (Bello de 9 metros y Mohen) y las tres pérdidas de Unión le pusieron pimienta a la recta final del encuentro. Un doble de Mohen y otra bomba de Bello (14) le dieron a la visita un parcial de 13-3 para ponerse 61-66 y obligar a Aquino a detener el encuentro. Su equipo tenía la brújula rota en ataque.



El Quincho estaba 2/9 de cancha y con solo 4 puntos en el cuarto, por eso Pergamino llegó a ponerse 70-71 con 2:02 por jugarse. Pero dos buenas acciones de Flossi, una asistencia y un robo, levantaron a Unión, que remontó 75-70 y terminó la noche con una sonrisa.

