Unión arrancó mejor el encuentro, apoyado en la intensidad de la media cancha conformada por Flossi y Montoya, que marcó el pulso inicial. La presión defensiva y la energía le permitieron al local sacar una primera ventaja (16-8), con 11 puntos combinados entre ambos. Sin embargo, algunas pérdidas en el tramo final y un triple de Menna acercaron a Deportivo Norte, que cerró el primer cuarto apenas abajo (20-19).



El segundo período mantuvo la paridad. Unión encontró respuestas en Bellozas y en una buena producción de Carneglia, un triple del interno marplatense estiró la diferencia a 40-33 con 2:30 por jugar, lo que obligó al banco visitante a pedir minuto. La visita reaccionó en el cierre y, con un triple de Menna sobre la chicharra, redujo la diferencia para irse al descanso 44-39.

Tras el entretiempo, el desarrollo continuó equilibrado. Juan Cruz Scacchi, certero desde el perímetro, y nuevamente Menna le permitieron a Deportivo Norte pasar al frente en el tramo final del tercer cuarto. Unión se sostuvo castigando con segundas oportunidades, apoyado en los rebotes ofensivos de Bellozas, pero la visita cerró mejor el parcial y llegó al último descanso arriba 60-56.



El último cuarto fue decisivo. Deportivo Norte estiró la ventaja con dos triples de Risotti (66-58), aprovechando un pasaje sin gol del local, que recién pudo anotar con un doble de Carneglia tras más de cuatro minutos. A partir de allí, Guillermo Navarro fue clave, aportando 10 puntos en el tramo final, incluido un triple determinante. Unión construyó un parcial de 13-0 para dar vuelta el juego y sostuvo la diferencia en el cierre para sellar la victoria 78-72. Bellozas, con 14 puntos y 19 rebotes (11 ofensivos), fue la figura del partido.

