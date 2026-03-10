Unión de Mar del Plata se hacía fuerte en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto y ganaba 52-36 cuando restaban 2:30 para finalizar el segundo cuarto, pero el partido no pudo continuar por una falla eléctrica que afectó a gran parte de la ciudad.

Ads

El conjunto marplatense venía de caer ante Deportivo Norte y tenía previsto regresar a la ciudad ese mismo día, sin permanecer en Venado Tuerto. Sin embargo, debido a la interrupción del suministro eléctrico, se determinó que el encuentro se reanude este martes a las 11:00.

Comunicado oficial

Ads

El partido que se estaba disputando en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto entre el local Centenario y Unión de Mar del Plata fue suspendido por un corte del suministro eléctrico en gran parte de la ciudad y continuará mañana martes a las 11 hs.

A falta de 2:30 para finalizar el segundo cuarto, el equipo marplatense ganaba 52-36.”

Ads