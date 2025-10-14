Unión de Mar del Plata ganó su primer amistoso de cara a la Liga Argentina al vencer 95-93 a Villa Mitre de Bahía Blanca en “El Quincho”. Matías Bernardini fue el goleador de la noche con 18 tantos.

El inicio del juego tuvo al local muy activo en ambos costados de la cancha. En ofensiva, los dirigidos por Juan Aquino estuvieron muy efectivos detrás de los 6,75m y con una defensa aguerrida se encontraron rápidamente con una ventaja de dos dígitos (14-4). Villa Mitre ajustó en defensa y el Celeste empezó a perder efectividad. Pennacchiotti y Lorca empezaron a sacar ventaja en la pintura con sus centímetros y los bahienses cerrar el cuarto arriba 25-21.

El local bajó su efectividad ante la rotación y la Villa Mitre logró mantenerse arriba del tanteador de la mano del siempre rendidor Pennacchiotti. Sobre el final de la mitad, Unión se reencontró con la efectividad de tres puntos, volvió a achicar la diferencia y se fue al descanso largo 42-44 abajo.

A la vuelta de los vestuarios, Unión volvió a ser agresivo en defensa y con un gran ingreso de Thiago Flossi y Matias Bernardini empezó a inclinar el tanteador a su favor. Harina se complemento en ofensiva con Pennacchiotti y eso impidió que Unión se lograra escapara en el tanteador.

Unión mostró mayor determinación para imponer condiciones desde la defensa en el tramo decisivo del partido. A partir de esa buena defensa logró generar contraataques efectivos y con las buenas tareas de Juani Bellozas y Mateo Macrini terminó sentenciando el 95-93 final.

Sintesis

Unión (95) G. Navarro 12, M. Montoya 6, J.I. Varas 3, J.I. Bellozas 13 y M. Carneglia 11 (FI). J. Barrionuevo 0, A. Yarza 11, M. Bernardini 18, M. Macrini 15, T. Frossi 6. DT: Juan Aquino.

Villa Mitre (93) F. Sahdi 16, F. Harina 17, E. Giménez 8, I. Alem 3 (x) y J. Lorca 16 (FI). S. Basualdo 3, A. Blanco 8, N. Guerrero 4, F. Pennacchiotti 15, J. Jasen 3. DT: Sebastián Ginóbili.

Estadio: El Quincho, de Unión.

Árbitros: Nahuel Casalot y Agustín Szechenyi.

Parciales: 21-25, 42-44 y 67-63.

