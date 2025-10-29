El conjunto marplatense, como en su juego anterior ante Villa Mitre, volvió a anotar con facilidad. Pero esta vez sus porcentajes de efectividad, sobre todo en el primer cuarto, fueron sencillamente asombrosos. Matías Bernardini, con su puntería desde la tercera dimensión, lideró una ofensiva inspirada y certera. Los de Juan Aquino combinaron una puntería endiablada para tirar desde lejos con transiciones muy veloces y mucha generosidad para pasarse a la pelota.

De ese modo prácticamente sellaron el resultado del amistoso en un primer cuarto de ensueño: 41-20, con 6/7 triples y un Bernardini perfecto con 3/3 detrás del arco. Ni siquiera la rotación a la que recurrió el DT Aquino a partir del segundo parcial mermó el rendimiento colectivo. Por el contrario, el joven base Thiago Flossi volvió a deslumbrar y Jerónimo Barrionuevo se acopló con 100% de eficacia en tiros libres.

Unión llegó casi al centenar de puntos (98) en los tres primeros parciales y su andar arrollador recién mermó en el último. Pero cuajó una actuación muy lucida antes del debut del domingo ante Gimnasia.

Ciclista Juninense, por su parte, pareció haberlo dado todo en el duro amistoso del lunes ante Quilmes y no pudo repetir lo que desplegó en el “José Martínez”. Superado por un rival muy veloz, enseguida quedó lejos y su DT Julián Pagura aprovechó para darle minutos a los que menos jugaron en la noche anterior. En ese contexto, el colombiano Samuel Villa Toro y el juvenil Franciso Pagura cumplieron con creces.

Síntesis:

Unión (115): G. Navarro 6, M. Bernardini 24, A. Yarza 19, M. Carneglia 13 y J. I. Bellozas 11 (FI); M. Macrini 7, J. I. Varas 9, M. Montoya 7, T. Flossi 9, J. Barrionuevo 10, E. Corrotto 0 y J. Casares 0. DT: Juan Aquino.

Ciclista Juninense (84): V. Costa 7, O. Ferreira 0 (x), J. Salazar 4, T. Pereyra 3 (descalificado) y D. Tintorelli 8 (FI); P. Di Prinzio 11, F. Lombardi 9, S. Villa Toro 17, F. Pagura 12 y L. Herrera 13. DT: Julián Pagura.

Cancha: “El Quincho” de Unión.

Árbitros: Nahuel Casalot y Diego Cortellino.

Parciales: 41-20, 70-44 y 98-60.