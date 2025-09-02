Unión de Mar del Plata sigue avanzando en la conformación del plantel para la próxima temporada de Liga Argentina que comenzará el 2 de noviembre y selló dos continuidades más en el equipo que dejan una buena base respecto del equipo con el que terminó la competencia.

Luego de la confirmación de Juan Ignacio Bellozas que era una pieza clave para la conformación del plantel, avanzaron en otras dos piezas que necesitaban: un perimetral y el pivot suplente para alternar minutos con el propio Bellozas.

La continuidad del experimentado Juan Ignacio Varas siempre es algo importante para el club porque se trata de uno de los máximos referentes en la historia de la institución y que ha integrado los equipos del “celeste” en la última temporada con continuidad. Tanto en el Apertura como en el Clausura de la pasada temporada jugó 17 partidos en cada uno, con el mismo promedio de gol: 3.6 puntos y más de dos rebotes por juego.

Por su parte, el lugar de pivot estará bien ocupado por Jerónimo Barrionuevo, jugador que levantó mucho su nivel y participación de la mano de Juan Aquino como entrenador. Pasó de jugar 11 encuentros en el Apertura con 2 puntos y 1.8 rebotes por partido de promedio; a 16 en el Clausura con 4.6 unidades y 2.8 rebotes por encuentro. Además, dobló el promedio de cantidad de minutos en cancha: de 6 a 12 minutos.

Con estas dos confirmaciones, el plantel además de Varas y Barrionuevo tendrá a Mika Montoya, Matías Carneglia, Álvaro Yarza, Mateo Macrini, el base panameño Guillermo Navarro y Juan Ignacio Bellozas.

El siguiente paso será ir en búsqueda de un alero y definir si continuará o no con el equipo Francisco Ortiz que se había sumado en el tramo final de la temporada y podría ser otra pieza para completar el plantel.