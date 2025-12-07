La Oficina Regional de la UNESCO en Santiago presentó el informe Hacia una educación sin barreras: avances y desafíos en la educación inclusiva, basado en los resultados del SIRIED 2024. El documento ofrece una radiografía actualizada sobre la situación educativa de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, y advierte sobre brechas persistentes en el acceso, la permanencia y la finalización de los estudios.

El reporte señala que uno de cada cinco estudiantes con discapacidad asiste a escuelas de modalidad especial, que menos de la mitad de las escuelas regulares recibe a este grupo de estudiantes y que más de un tercio abandona la escuela antes de concluir la secundaria. En total, 2,3 millones de estudiantes con discapacidad están escolarizados en los 16 países participantes del estudio, aunque su acceso sigue siendo limitado y desigual.

Los datos muestran que la participación es baja en la educación preprimaria, alcanza un máximo de 33 por mil a los 12 años y desciende a 24 por mil a los 17 años. También se confirma un sesgo de género: la presencia de varones con discapacidad es casi el doble que la de mujeres en primaria y secundaria baja.

En materia de accesibilidad, el 94% de los países cuenta con normas para rampas o pasamanos, pero sólo una de cada cuatro incluye texturas en paredes para personas ciegas y la mitad contempla señalización visual para estudiantes sordos, lo que evidencia barreras aún vigentes.

El estudio revela que, en promedio, el 81% de los estudiantes con discapacidad está matriculado en escuelas regulares y el 19% en escuelas especiales. Sin embargo, menos de la mitad de las escuelas regulares (47%) recibe efectivamente a este grupo. La diferencia entre sectores público y privado también es significativa: en la primaria pública, el 82% de los estudiantes con discapacidad asiste a escuelas regulares, frente al 56% en el sector privado.

El informe advierte que el 37% de los estudiantes con discapacidad abandona la secundaria alta, etapa clave para el acceso a la educación superior y al mundo laboral. La sobreedad y la repitencia aparecen como indicadores tempranos de exclusión, afectando especialmente a las niñas. Mientras el 99% de los estudiantes sin discapacidad completa la primaria, sólo el 76% de quienes tienen discapacidad lo logra; en secundaria alta, la brecha se amplía a 82% frente a 61%.

“Las cifras del SIRIED nos recuerdan que la inclusión no es un lema, sino una obligación de los Estados. No basta con que las puertas de las escuelas estén abiertas: debemos derribar las barreras físicas, pedagógicas, culturales y sociales que todavía impiden que millones de niños y jóvenes con discapacidad aprendan y participen plenamente”, señaló Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de la UNESCO en Santiago.

El SIRIED se concibe como un marco regional de monitoreo y seguimiento de indicadores sobre estudiantes con discapacidad, elaborado en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE).

Con la publicación del informe, la UNESCO hace un llamado a los países de la región a acelerar la transformación de sus sistemas educativos, reforzando la formación docente en educación inclusiva, mejorando la accesibilidad, fortaleciendo los sistemas de información y asegurando que las trayectorias educativas de las personas con discapacidad no se vean interrumpidas por barreras que pueden y deben ser eliminadas.