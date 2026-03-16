Trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata iniciarán este lunes una semana de paro en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales.

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La medida de fuerza comenzará con una concentración frente al Rectorado, ubicado en San Luis y 25 de Mayo, convocada para las 10.30. Allí, los gremios ADUM y APU realizarán una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la profundización del plan de lucha.

Según explicaron, el paro busca visibilizar el deterioro salarial de docentes y no docentes, además de denunciar el desfinanciamiento del sistema universitario por parte del Gobierno nacional.

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“Después de haber conquistado una Ley de Financiamiento apoyada por millones de personas en las calles y aprobada por el Congreso Nacional, hoy nuevamente la Universidad no está en condiciones normales de funcionamiento porque el Gobierno todavía no cumplió ninguno de los artículos de la ley”, advirtió la secretaria general de ADUM, Abigail Araujo.

La dirigente también remarcó el impacto de la situación económica sobre los salarios docentes. “Desconocen la deuda salarial acumulada con los y las trabajadoras. Hoy tenemos la mitad del poder adquisitivo que teníamos en 2023. De ese 55% de pérdida, solo quieren pagar 12 puntos y en cuotas”, cuestionó. Además, señaló que el 30% de la docencia percibe alrededor de $6.250 por hora y no registra aumentos desde hace un año.

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Por su parte, la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, sostuvo que el reclamo apunta a garantizar el funcionamiento del sistema universitario. “Solicitamos la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación es muy acuciante. Por eso convocamos a las puertas del Rectorado junto a los docentes a manifestarnos y explicar por qué estamos parando”, indicó.

En ese sentido, agregó que el objetivo es defender el funcionamiento de las universidades públicas. “Queremos las universidades abiertas y con los estudiantes adentro, pero para eso debe haber un presupuesto acorde”, afirmó.

Desde ambos gremios adelantaron que el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas si no hay respuestas del Gobierno. Entre las medidas que se analizan, mencionaron la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir la plena ejecución de la ley.