El cuerpo sin vida de una Miss Universo fue encontrado atado con piedras en el fondo del mar. Acquene Arradaza, de 35 años, había sido secuestrada por tres hombres el pasado 31 de julio cuando había salido de compras.

Las autoridades encontraron el cadáver el 4 de agosto en las afueras del pueblo costero de Barangay 99 Diit, ubicado en la ciudad de Ormoc, en Filipinas. La modelo era madre soltera de tres hijos y había ganado un concurso de belleza en el municipio de Matag-ob.

Según consta en los informes policiales, Arradaza había sido interceptada por tres hombres armados en un Toyota Wigo negro que la obligaron a subirse en la parte trasera del auto. El vehículo fue filmado ese mismo día en cámaras de seguridad.

La modelo había sido obligada a subirse en la parte trasera del Toyota Wigo negro en el que fue secueatrada. (Foto: gentileza The Sun)

Su cuerpo fue encontrado por pescadores locales que lo vieron en el agua y alertaron inmediatamente a la policía. De acuerdo con la información publicada por los medios locales, estaba atado a dos bolsas de piedras para hacer peso e impedir que saliera a la superficie.

La mujer también tenía un candado de bicicleta alrededor del cuello, estaba sin ropa y había sido vendada y amordazada. Un vocero de la policía local detalló: “El cuerpo ya estaba en la etapa de hinchado y estaba desnudo. También se vio que el cuello, las manos y los pies estaban atados. La cara estaba cubierta con tela negra e incluso envuelta con cinta adhesiva”.

Arradaza ía ganado un concurso de belleza en el municipio de Matag-ob. (Foto: gentileza The Sun)

Después de trabajar en el reconocimiento, pudieron confirmar que se trataba de la modelo desaparecida. “La Oficina Regional de Policía 8 confirma que el cadáver no identificado recuperado de las aguas marinas de Barangay 99-Diit, Tacloban City, el 4 de agosto de 2025, ha sido identificado positivamente como la misma mujer previamente reportada secuestrada en la ciudad de Ormoc”, detallaron desde la fuerza.

Ahora, las autoridades trabajan intensamente en la identificación de los secuestradores. Según informaron, investigan el caso como un “ataque premeditado” y se encuentran realizando el rastreo a través de las cámaras de seguridad.

Fuente: TN