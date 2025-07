La jornada se presenta con condiciones meteorológicas estables en Mar del Plata, ideal para actividades al aire libre, aunque será necesario abrigarse bien en las primeras horas del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 °C y los 13 °C, con una mínima que se registrará por la mañana y una máxima que se alcanzará durante la tarde. El aire frío se hará sentir especialmente temprano, pero sin condiciones de humedad o lluvias.

El cielo estará algo nublado a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones del 0%, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Esto garantiza un día seco y sin sobresaltos climáticos.

En cuanto al viento, se mantendrá leve a moderado del sector sudoeste (SO) durante el día y del norte (NO) hacia la noche, con intensidades que rondarán entre los 7 y 22 km/h. No se esperan ráfagas significativas, lo que favorecerá una sensación térmica más estable.

Con cielo parcialmente soleado, sin lluvias y viento suave, el miércoles será una pausa agradable en medio de una semana con variaciones climáticas.