El festejo de Año Nuevo terminó de la peor manera en Merlo. Lo que comenzó como una disputa entre vecinos derivó en un ataque feroz que quedó registrado por las cámaras de los celulares de los testigos. En las últimas horas, se difundieron las imágenes que son clave en la causa: el momento exacto en el que una patota asesinó a golpes a un joven en la calle, a plena luz del día.

La víctima fue identificada como Maximiliano Balbuena, de 29 años. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramón Freyre y Gregorio Matorras, en el Barrio Matera.

Las imágenes son estremecedoras. En medio de una pelea callejera, Balbuena intentaba defenderse, visiblemente desorientado, mientras recibía impactos desde distintos flancos. Según la investigación, el golpe de gracia habría sido un botellazo en la cabeza que le provocó un derrame cerebral instantáneo.

El video mostró la trompada mortal que dejó a Balbuena tendido en el piso. En las imágenes se ve también que, mientras los agresores se dispersaron, la víctima quedó convulsionando ante la mirada de los vecinos, que filmaban la escena sin poder creer lo que ocurría.

El joven quedó desvanecido en el piso y convulsionando en la calle. (Foto: captura de video TN).

Fue su propia hermana quien lo encontró desvanecido poco después. A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, donde permaneció internado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria, su cuerpo no resistió y falleció el domingo por la mañana.

Un detenido y un cómplice prófugo

Gracias a la difusión del video y a los testimonios de quienes presenciaron la golpiza, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró identificar a uno de los sospechosos. Se trata de Fabián Eduardo Ahumada Romero, un hombre de 56 años de nacionalidad chilena, quien ya fue detenido.

Sin embargo, la familia de la víctima exige justicia y sostiene que no actuó solo. “Lo mataron entre varios”, aseguran desde su entorno. Los investigadores buscan intensamente a al menos otro cómplice que aparece en las grabaciones participando activamente del ataque.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como “homicidio en grado de tentativa”, fue recaratulada como “homicidio” por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó la autopsia para confirmar las lesiones letales que se ven en el video.

Fuente: TN