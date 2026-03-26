La iniciativa, Guardianes de Nuestra Historia, impulsada por la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos y encabezada por su titular, Costanza Addiechi, comenzó esta semana con el objetivo de difundir el valor histórico y cultural de Mar del Plata, al tiempo que promueve la conciencia sobre la importancia de su preservación.

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“Estamos convencidos de que a través de la difusión y la concientización del valor que representan los monumentos y nuestros sitios históricos, podemos contribuir a su cuidado”, señaló la funcionaria.

La primera jornada del programa se llevó a cabo con la participación de ocho cursos del nivel secundario del Instituto Industrial Pablo Tavelli, quienes formaron parte de las actividades iniciales dentro del establecimiento educativo.

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El ciclo, que se desarrollará a lo largo del año lectivo 2026, proyecta alcanzar a más de 9 mil estudiantes de distintos niveles. En esta edición, además, se hará especial hincapié en la señalización de los monumentos escultóricos declarados, a partir de trabajos de investigación histórica realizados por los propios alumnos que participen del programa.

Guardianes de Nuestra Historia propone así una experiencia didáctica que busca fortalecer el vínculo de los jóvenes con el patrimonio urbano y escultórico de la ciudad, fomentando una mirada activa sobre su identidad cultural.

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Las instituciones interesadas en sumarse pueden inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected]. Desde la organización informaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

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