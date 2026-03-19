La 5 º Feria de Artesanos Wichí y Toba en la sede de Miremos con Amor en Italia 2581 se llevará a cabo desde el viernes 2 y hasta el domingo 4 de septiembre de 16 a 20, con la modalidad de Comercio Justo, es decir que los artesanos reciben el total del valor al que se intercambian sus piezas.

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La idea es lograr una distribución más equitativa, minimizar la cadena de intermediarios, cuidar el medio ambiente y preservar la cultura material e inmaterial. Esta iniciativa es parte de los proyectos que dentro del Programa de Economía Popular desarrolla la OSC en territorio.

Así se pretende hacer posible el "buen vivir" promoviendo el empoderamiento y vida digna de los Artesanos que participan de esta modalidad justa de comercialización.

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La OSC Miremos con Amor financia y promueve este evento para que reciban el valor justo y no sean víctimas de los habituales mecanismos de comercialización clientelar al que están sometidos como el trueque, el despojo de su trabajo por una bolsa de ropa usada o el intercambio asimétrico por una caja mínima de alimentos.

Las Artesanías que están a la venta son trabajos realizados en fibra de chaguar, semillas, lana palo santo y otras maderas de la zona de Salta y Formosa que acompaña Miremos con Amor con diferentes proyectos desde el año 2012.

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