El evento, organizado por el empresario Eduardo Elsztain, convoca a un selecto grupo de dueños de grandes compañías y referentes del mundo empresarial, en un ámbito marcado por el hermetismo y la ausencia de acceso para la prensa. Como en ediciones anteriores, las deliberaciones se desarrollan bajo estricta reserva, consolidando al foro como uno de los espacios más cerrados (y a la vez influyentes) del país.

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En su undécima edición, el encuentro vuelve a apostar por una agenda centrada en el sector privado, con foco en temas estratégicos como la inteligencia artificial y el desarrollo energético, especialmente el potencial de Vaca Muerta. La presencia de invitados internacionales de alto perfil, como la reina Máxima de los Países Bajos, refuerza el carácter global de una cumbre que busca posicionar a la Argentina como destino de inversiones.

Sin embargo, el dato político más relevante gira en torno a Javier Milei. Aunque fue invitado, su participación no está confirmada y se espera que, de asistir, lo haga hacia el cierre del evento.

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Con más de una década de historia, el Foro Llao Llao se consolidó como un ámbito donde se discuten algunas de las decisiones y visiones que pueden marcar el rumbo del país. Mientras tanto, la posible presencia de Milei mantiene en suspenso el cierre de una cumbre que, aun en silencio, concentra buena parte de la atención política y económica de la Argentina.

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