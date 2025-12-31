En una decisión que marca un nuevo rumbo para la gestión del espacio urbano, el actual Senador Provincial, Guillermo Montenegro, antes de dejar su rol como intendente, adjudicó la concesión para la explotación comercial de publicidad en 3.926 espacios de la vía pública, por un plazo de 10 años, en favor de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por OSP, Editorial SM y Lumisan SA.

La adjudicación se oficializó mediante el Decreto 1309/25 y valida la Licitación Pública 1/25, que contempla un canon anual de $6,6 millones más un 15 % de la facturación mensual neta que genere el uso de estos espacios publicitarios (paradas de colectivos, casillas de guardavidas y estructuras urbanas existentes y nuevas).

Además, el contrato permite a la Municipalidad de General Pueyrredon disponer de hasta el 20% de los espacios para publicidad oficial, con la finalidad de difundir campañas e información de interés general.

La iniciativa incluye una ambiciosa renovación del mobiliario urbano. El concesionario deberá reestructurar 400 refugios de transporte público, construir otros 50 nuevos refugios y 60 casillas de guardavidas, además de instalar hasta 1.200 carapantallas, pantallas luminosas, banderolas, pórticos publicitarios y tótems LED en diferentes zonas de la ciudad.

Fuentes municipales destacaron que la puesta en valor de estos espacios busca no solo modernizar la infraestructura urbana sino también generar ingresos adicionales para las arcas municipales a través de la publicidad comercial.

Cómo sucedió con otras concesiones otorgadas durante la gestión de Guillermo Montenegro que generaron muchas críticas y controversia, esta no fue la excepción.

A esto, se suma que Montenegro ya asumió como Senador Provincial, lo que lleva a que aumente el malestar tanto en el Concejo Deliberante como en los ciudadanos del Partido de General Pueyrredon, ya que debería ocuparse de tareas competentes a su nuevo rol.

En el Concejo Deliberante, sectores de la oposición expresaron su rechazo al proceso y cuestionaron tanto el monto que percibirá la Comuna como la falta de una planificación estratégica clara. Según algunos ediles, el canon y los porcentajes acordados podrían ser insuficientes frente al potencial económico del negocio publicitario en la vía pública, y advirtieron sobre posibles favoritismos en la adjudicación.

Según fuentes del gobierno local, la decisión se produce luego de que una de las ofertas presentadas en la licitación fuera desechada por no cumplir con los requisitos del pliego, dejando a la UTE adjudicataria como la única postora válida en esta etapa del proceso.

Autoridades municipales subrayaron que, más allá del ingreso esperado para la comuna, la nueva concesión permitirá ofrecer mejores servicios a los vecinos y contribuirá a una imagen urbana más moderna y ordenada.

La puesta en marcha del nuevo esquema de publicidad urbana será un proceso gradual, con plazos y etapas definidos en el contrato, y ya genera expectativas entre anunciantes, usuarios del transporte y miles de vecinos que a diario transitan por la ciudad.