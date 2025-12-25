Una navidad con clima agradable y sin probabilidades de lluvia
Se esperan temperaturas templadas a cálidas y con cielo parcialmente nublado.
El clima en Mar del Plata este jueves 25 de diciembre se presenta estable y sin precipitaciones, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada navideña estará marcada por cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura que rondará los 16 grados. Los vientos soplarán del norte a velocidades moderadas, entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que la humedad alcanzará niveles elevados, cercanos al 99 por ciento, aunque con buena visibilidad.
De acuerdo al informe del SMN, no se esperan lluvias a lo largo del día. El sol saldrá a las 5.27 y se pondrá a las 20.14, lo que garantiza una extensa franja de luz natural para disfrutar del feriado.
Por la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura máxima trepará hasta los 27 grados. Los vientos rotarán al noreste y podrían intensificarse, con ráfagas sostenidas de entre 23 y 31 kilómetros por hora.
Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 24 grados. Los vientos volverán a soplar del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniéndose las condiciones de tiempo seco.
