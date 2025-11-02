La Caravana de la Primavera se realizó con gran éxito, sumando alegría, música y color a las calles marplatenses. El tradicional evento impulsado por Pequeño Mundo tuvo una masiva participación, que marcó el esperado regreso de esta fiesta comunitaria luego de las postergaciones obligadas por las condiciones climáticas adversas.

Ads

Puede interesarte

Desde la organización explicaron que en esta edición el lema buscó reafirmar las ideas del Papa Francisco, celebrando su testimonio y el llamado a ser protagonistas del cambio, saliendo al encuentro del otro y apostando por la construcción de un mundo mejor.

Durante todo el recorrido, cientos de jóvenes, familias y vecinos acompañaron la caravana, que volvió a convertirse en un símbolo de unión, esperanza y compromiso social. Con cantos, carteles y banderas, los participantes recordaron el sentido solidario que caracterizó a este acontecimiento desde sus orígenes.

Ads

La celebración concluyó en un ambiente de alegría y agradecimiento por la posibilidad de llevar adelante una nueva edición de una cita que ya forma parte de la identidad marplatense, renovando el espíritu comunitario que la impulsa año tras año.

Desde la organización informaron que el número del solapín que ganó la bicicleta fue 0932, pueden comunicarse al instagram @carvanamdp si tienen el número

Ads