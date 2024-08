Un momento de tensión surgió en las puertas del Juzgado de Mar del Plata cuando una mujer se encadenó para reclamar respuestas por la imposibilidad de ver a su hija, que convive con el padre hace cinco meses.

En este sentido, Karen declaró en diálogo con El Marplatense que “no tengo respuestas, la jueza Andrea Marcote le está otorgando denuncias falsas al padre y no tengo contacto con mi hija hace cinco meses. Me cansé de ir a buscar abogados, de ir a la defensoría, venir acá al Juzgado”.

A pesar de su insistencia, “la única respuesta que me dan es tratarme mal y me cierran las puertas en la cara. Quiero que alguien me ayude”, afirmó.

Respecto a los motivos de la separación, dijo que “las denuncias son porque supuestamente yo soy prostituta porque trabajo, todo lo malo que están diciendo ahora es mentira. Aparte de eso están manipulando a mi hija”.

En este contexto, contó que su hija “está repitiendo las cosas que dice el papá por el motivo de que hace cinco meses que no me ve. La nena también la debe estar pasando horrible”.

Sobre los problemas anteriores, expresó que “no había nada, a la nena la crié yo trece años, ella me manifestó hace cinco meses atrás que quería pasar tiempo con su papá, accedí y hablamos con él. Desde ese momento pensé que la iba a ver los fines de semana, cosa que se cumplió dos veces y después él empezó a denunciar”.

A partir de su encadenamiento, “me hicieron entrar pero me trataron mal, llamaron a la policía, nadie me ayuda. Yo quiero que la jueza hable conmigo que ella entienda y conozca la realidad”.

Por último se refirió a la relación del hombre con su hija y aseguró que “él era un papá ausente, venía cada dos años, no estuvo en los cumpleaños, en los actos de la escuela, en todos los momentos de mi hija estuve yo nada más. Parte de la familia de él nunca se acercó a ver cómo estaba la nena, no eran presentes”.

“Nunca lo denuncié, solamente fui a Defensoría para reclamar la cuota alimentaria, cosa que él se negó”, concluyó.