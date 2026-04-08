Una mujer de 46 años resultó herida anoche tras protagonizar un choque entre la motocicleta en la que circulaba y un automóvil en la intersección de López de Gomara y la avenida Tejedor, en Mar del Plata.

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El siniestro vial ocurrió cerca de las 22.15, cuando por causas que son materia de investigación colisionaron una moto Honda y un Renault Clio conducido por un joven de 21 años.

Tras el impacto, se dio aviso al 911 y al lugar acudió una ambulancia del SAME, que trasladó a la conductora del rodado menor a la Clínica Belgrano.

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Según se informó, la mujer se encontraba lúcida y consciente y presentaba politraumatismos leves, sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias de rigor. No se dispuso el secuestro de los vehículos involucrados.

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Además, agentes de Tránsito le realizaron el test de alcoholemia al conductor del auto, que arrojó resultado negativo: 0,0 g/l.

La causa quedó en manos de la UFI N° 11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien dispuso notificar al automovilista de la formación de causa, sin adoptar medidas restrictivas de su libertad.