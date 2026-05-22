Una mujer llevaba una pistola 9 mm cargada y escondida debajo de su campera
Vecinos alertaron al 911 por movimientos sospechosos de un auto que circulaba varias veces por la cuadra. La Policía interceptó el vehículo y encontró un arma cargada oculta entre la ropa de una de las ocupantes.
Una mujer de 41 años fue aprehendida durante la noche en el barrio Florencio Sánchez luego de un operativo realizado por personal del Comando de Patrullas tras una denuncia por amenazas y seguimiento en la zona.
Todo comenzó a partir de un llamado al 911 que advertía sobre un vehículo sospechoso que merodeaba reiteradamente una cuadra ubicada sobre García Lorca al 6300. Con los datos aportados por vecinos, la Policía inició una búsqueda para localizar el automóvil.
Minutos después, los efectivos encontraron un Volkswagen Gol Power en inmediaciones de Lynch y Mateotti. Allí identificaron a los ocupantes: un hombre de 52 años y una mujer de 41.
Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento la propia mujer reconoció que llevaba un arma de fuego. Ante esta situación y en presencia de un testigo, los agentes realizaron una requisa y secuestraron una pistola marca Canik calibre 9 milímetros, con cargador colocado y 14 municiones intactas, que estaba escondida debajo de un camperón negro.
Tras comunicarse con la Fiscalía de Flagrancia, el fiscal de turno ordenó la aprehensión de la mujer bajo la carátula de “portación de arma de guerra”. Además, se dispuso el secuestro del vehículo en el que se trasladaban.
Por su parte, el hombre que la acompañaba recuperó la libertad luego de comprobarse que no tenía impedimentos legales. La imputada fue trasladada posteriormente a la Unidad Penal N°50 del Complejo Penitenciario de Batán.
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