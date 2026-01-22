Un hombre de 34 años fue aprehendido hoy en la zona del barrio Fortunato de la Plaza, luego de que le negara a su pareja la posibilidad de salir del auto en el que circulaban con una pequeña beba. La víctima intentó escapar por la ventanilla del vehículo en movimiento.

El procedimiento se inició en Azopardo y Rau, cuando efectivos de la Comisaría 16ª observaron un vehículo Volkswagen Bora gris en el que viajaban un hombre, una mujer y un bebé. En ese contexto, los uniformados advirtieron que la mujer intentaba arrojarse del rodado en movimiento al abrir una de las puertas, siendo retenida por el conductor, lo que evidenciaba una clara situación de violencia.

Ante esta situación, el personal policial inició un seguimiento del vehículo y logró interceptarlo a pocas cuadras, procediendo de inmediato a poner a resguardo a la mujer y al menor, a quienes se les brindó contención.

La víctima manifestó encontrarse en una situación de violencia de género y expresó su voluntad de recibir asistencia, por lo que fue trasladada a la Comisaría de la Familia. En paralelo, se realizó el relevamiento de testigos del hecho.

Como resultado del procedimiento, el conductor del vehículo fue aprehendido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, en un contexto de lesiones leves agravadas por el vínculo.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de los derechos previstos en el artículo 60 del Código Procesal Penal y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán. Asimismo, se procedió al secuestro del vehículo para su resguardo, con posterior entrega a un familiar.